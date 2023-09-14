بمشاركة أحمد مصطفى.. بنزيمة يعيد اتحاد جدة إلى الانتصارات أمام الأخدود

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

استرد اتحاد جدة طريق انتصاراته من جديد بالفوز على الأخدود بهدف دون رد في افتتاح الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة إصابة لويز فيليبي مدافع اتحاد جدة الجديد، ليخرج ويحل المهاجم هارون كامارا في الدقيقة 67.

وساهم كامارا في الهدف الوحيد الذي أتى في الدقيقة 72 بتوقيع كريم بنزيمة أسطورة ريال مدريد، حيث أرسل عرضية تسلمها كريم ببراعة وسجل في يمين المرمى.

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وشارك أحمد مصطفى جناح الأخدود المنتقل مؤخرا من سموحة في الدقيقة 88 بدلا من سعيد الربيعي.

وفي الدقيقة 92 سجل الأخدود هدف التعادل، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على سولومون كفيركفيليا.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في صدارة الدوري السعودي مؤقتا، بفارق نقطتين عن الهلال والتعاون، و3 نقاط عن أهلي جدة، ولم يلعب أي منهم مباراته في الجولة بعد.

ويلعب الهلال أمام الرياض غدا الجمعة، بينما يلتقي الأهلي والتعاون يوم السبت.

فيما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا.

الدوري السعودي للمحترفين الأخدود أحمد مصطفى اتحاد جدة
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