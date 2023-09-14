خبر في الجول - لن يعود إلى الأهلي.. أحمد رمضان بيكهام مستمر مع سيراميكا
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 19:14
كتب : FilGoal
تطورات وقعت في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، حيث حاول الأهلي استعادة لاعبه أحمد رمضان بيكهام من صفوف سيراميكا كليوباترا.
أحمد رمضان
النادي : سيراميكا كليوباترا
وعلم FilGoal.com أن الأهلي حاول استعادة اللاعب في اللحظات الأخيرة، ولكن ضيق الوقت حال دون إتمام الصفقة.
وبذلك يستمر اللاعب في صفوف سيراميكا كليوباترا.
وكان بيكهام قد انضم إلى الأهلي من وادي دجلة في نوفمبر 2020 قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى سموحة في موسم 2021-2022.
وبعد عودته تم بيعه إلى سيراميكا، ووقع عقدا مدته 3 سنوات.
ولعب أحمد رمضان مع سيراميكا 30 مباراة في الدوري المصري بالموسم الماضي، وسجل هدفا وصنع آخر.
كما شارك اللاعب مع منتخب مصر في المباراة الودية أمام جنوب السودان في يونيو الماضي، ولعب مباراة تونس الودية الأخيرة في 12 سبتمبر.
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