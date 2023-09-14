خبر في الجول – سيراميكا يضم محمد رضا ناشئ الأهلي.. ويعيره إلى القناة
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 18:29
كتب : عمرو نبيل
أتم سيراميكا كليوباترا ضمه لناشئ الأهلي محمد رضا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب الذي وُلد في سنة 2001 وقع على عقد يربطه بناديه الجديد لثلاث سنوات.
ومباشرة قرر سيراميكا إعارة اللاعب إلى نادي القناة لمدة موسم.
وخلال الصيف الجاري ضم سيراميكا كل من أحمد قندوسي وعلاء يحيى وصديق أوجولا وسعد سمير وإسلام المزين وحسين سني وإريك كمبالي وأحمد دعدور.
وأنهى سيراميكا الموسم الماضي من الدوري في المركز الـ13 بعدما حصد 37 نقطة.
فيما توج سيراميكا بلقب كأس رابطة الأندية بعد الفوز على المصري في النهائي بأربعة أهداف لهدف.
نرشح لكم
خبر في الجول - لن يعود إلى الأهلي.. أحمد رمضان بيكهام مستمر مع سيراميكا الاتحاد السكندري يضم عمر الوحش خبر في الجول - سيراميكا يتمم اتفاقه مع بلحاج.. وإعارته لـ الجونة خبر في الجول – فاركو يقيد عمرو وردة وحارسيه الجديدين في قائمته خبر في الجول – الجونة يختتم تدعيماته بضم شوشة خبر في الجول – عاد لكرة القدم في اللحظة الأخيرة.. حمدي زكي إلى طلائع الجيش خبر في الجول - محمد فخري من الأهلي إلى فاركو بعقد لـ 4 سنوات خبر في الجول - رغم التجديد.. عمر الوحش من الإسماعيلي إلى الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يضم عمر الوحش 26 دقيقة | الدوري المصري