خبر في الجول - سيراميكا يتمم اتفاقه مع بلحاج.. وإعارته لـ الجونة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 18:28

كتب : عمرو نبيل

أحمد بلحاج - أسوان

استطاع نادي سيراميكا كليوباترا الحصول على خدمات أحمد بلحاج حسبما علم FilGoal.com.

واستطاع النادي قيد اللاعب في الساعة الأخيرة من فترة القيد للدوري المصري والتي انتهت في الثالثة عصر اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن لاعب أسوان السابق وقع لنادي سيراميكا كليوباترا لمدة 4 مواسم.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - خلاف بين البنك الأهلي وأسوان على قيمة صفقة حمدي زكي.. وموقف بلحاج خبر في الجول – رغم مفاوضات زد وسيراميكا.. البنك الأهلي يطلب بلحاج وحمدي زكي بلحاج وسامسون وجمعة.. في الجول يكشف موقف غيابات الزمالك أمام فيوتشر عودة أحمد بلحاج للزمالك

وأعير اللاعب مباشرة لصفوف الجونة لمدة موسم واحد.

وارتدى بلحاج قميص أسوان الموسم الماضي وتألق بتسجيل 2 وصناعة 7 في النصف الأول من الموسم.

وأعير في النصف الثاني من الموسم لصفوف الزمالك.

المغربي صاحب الـ25 عاما خاض 28 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 4 أهداف، وصنع 10 آخرين.

أحمد بلحاج الدوري المصري سيراميكا
نرشح لكم
في الساعات الأخيرة.. محمد عطوة ينضم لـ الداخلية ديانج رجل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة: الجائزة لا تعني شيئا الأخير.. بيراميدز يعلن ضم أحمد ميهوب من المحلة لعب في الأهلي مع الشناوي ومؤمن زكريا.. مصطفى طلعت يعلن اعتزاله عبر في الجول قادما من فرنسا.. موسيس توراي يدعم هجوم فاركو قوانين جديدة وتصنيف فيفا.. جدول أعمال مؤتمر بيريرا الصحفي خبر في الجول - إنبي يضم مامي ليباس.. وانتظار البطاقة الدولية خبر في الجول – لم يحضر التوقيع.. فشل انتقال الغيني سوما إلى الاتحاد
أخر الأخبار
مشاكل في التمريرات ودقة 0%.. 4 ملامح من خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي 6 ساعة | الكرة الإفريقية
في الساعات الأخيرة.. محمد عطوة ينضم لـ الداخلية 7 ساعة | الدوري المصري
نيجيري أفسد حفل فيراتي.. نيس يهزم باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء 7 ساعة | الكرة الأوروبية
لا أحد انفرد بالصدارة.. بايرن ميونيخ يتعادل مع ليفركوزن 7 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل انتقال عمر فايد من فنربخشة إلى نوفي بازار 7 ساعة | المحترفون
مؤتمر كولر: لا أحد يضمن لي إذا أجريت تغييرا مبكرا سأفوز.. وسيكون لدي تدخل عنيف مع اللاعبين 8 ساعة | الكرة الإفريقية
ديانج رجل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة: الجائزة لا تعني شيئا 8 ساعة | الدوري المصري
الأخير.. بيراميدز يعلن ضم أحمد ميهوب من المحلة 8 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 3 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 4 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا