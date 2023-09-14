خبر في الجول - سيراميكا يتمم اتفاقه مع بلحاج.. وإعارته لـ الجونة
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 18:28
كتب : عمرو نبيل
استطاع نادي سيراميكا كليوباترا الحصول على خدمات أحمد بلحاج حسبما علم FilGoal.com.
أحمد بلحاج
النادي : الجونة
واستطاع النادي قيد اللاعب في الساعة الأخيرة من فترة القيد للدوري المصري والتي انتهت في الثالثة عصر اليوم الخميس.
وعلم FilGoal.com أن لاعب أسوان السابق وقع لنادي سيراميكا كليوباترا لمدة 4 مواسم.
وأعير اللاعب مباشرة لصفوف الجونة لمدة موسم واحد.
وارتدى بلحاج قميص أسوان الموسم الماضي وتألق بتسجيل 2 وصناعة 7 في النصف الأول من الموسم.
وأعير في النصف الثاني من الموسم لصفوف الزمالك.
المغربي صاحب الـ25 عاما خاض 28 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 4 أهداف، وصنع 10 آخرين.
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