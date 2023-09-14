رفع أثقال - سارة سمير تتفوق وتحصد 3 ذهبيات في بطولة العالم 2023

حصدت الرباعة المصرية سارة سمير 3 ذهبيات في منافسات بطولة العالم والتي تقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 2023.

وحصدت سارة الذهبيات الـ 3 بفضل تفوقها على أقرانها من المحاولة الأولى.

ورفعت سارة وزن 108 كيلوجرام في الخطف و138 في الكلين و264 في المجموع، محققة الذهبية.

وستشهد أولمبياد 2024 عودة مصر مجددا بعد غيابها عن أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإيقاف الدولي.

وسبق أن حققت سارة ذهبية بطولة العالم 2022 والتي أقيمت في كولومبيا.

وحققت سارة من قبل برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو 2016.

وحقق أمس الأربعاء، الرباع المصري كريم أبو كحلة 3 ميداليات من بينها ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال.

وفي المنافسات ذاتها حصد الرباع المصري محمود حسن فضية الكلين برفع وزن 209 كيلوجرام.