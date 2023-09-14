تحديد مباريات الجولة الأولى لـ مجموعات القسم الثاني ب

أقيمت قرعة دوري القسم الثاني ب (الدرجة الثالثة) والتي تنقسم إلى 6 مجموعات.

وبدءا من موسم 2023-24 ينقسم دوري القسم الثاني لمرحلتين، الأولى وتُعرف بدوري المحترفين وتتكون من 20 فريقا والثانية تتكون من 6 مجموعات.

وجاءت مجموعات الدرجة الثالثة كالتالي: (جنوب الصعيد – شمال الصعيد – القاهرة والقناة – القاهرة والقناة – الدلتا – بحري والإسكندرية).

وإليكم مباريات الجولة الاولي للمجموعة الأولى بالقسم الثاني ب:

مجموعة جنوب الصعيد

أسمنت اسيوط × الأقصر

شبان قنا × كيما أسوان

الأومنيوم × قوص

ملوي × دبروط

طهطا × BYE

مجموعة شمال الصعيد

الفيوم × الواسطى

مغاغة × تليفونات بني سويف

المنيا × بني مزار

طامية × الترسانة

نجوم مصر × BYE

مجموعة القاهرة والقنال 1

م.ش.العريش × جنوب سيناء

الشمس × العبور

المريخ × النصر

منتخب السويس × المستقبل سبورت

نجمة سيناء × BYE

مجموعة القاهرة والقنال 2

إيسترن كومباني × كهرباء الإسماعيلية

الإنتاج الحربي × مصر للتأمين

اتحاد الشرطة × تيم اف سي

بورفؤاد × بورتو السويس

ألو ايجيبت × BYE

مجموعة الدلتا

بايونيرز × شباب تلا

كفرالشيخ × م. ش. القزازين

نبروه × المنصورة

بلقاس × بنى عبيد

صيد المحلة × مالية كفر الزيات

مجموعة بحري والإسكندرية

دلفي × الهلال

إسكندرية للبترول × م ش كوم حمادة

سبورتنج × طلائع الاسطول

دمنهور × الاولمبي

الحمام × المجد