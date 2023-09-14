تحديد مباريات الجولة الأولى لـ مجموعات القسم الثاني ب
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 18:11
كتب : رضا السنباطي
أقيمت قرعة دوري القسم الثاني ب (الدرجة الثالثة) والتي تنقسم إلى 6 مجموعات.
وبدءا من موسم 2023-24 ينقسم دوري القسم الثاني لمرحلتين، الأولى وتُعرف بدوري المحترفين وتتكون من 20 فريقا والثانية تتكون من 6 مجموعات.
وجاءت مجموعات الدرجة الثالثة كالتالي: (جنوب الصعيد – شمال الصعيد – القاهرة والقناة – القاهرة والقناة – الدلتا – بحري والإسكندرية).
وإليكم مباريات الجولة الاولي للمجموعة الأولى بالقسم الثاني ب:
مجموعة جنوب الصعيد
أسمنت اسيوط × الأقصر
شبان قنا × كيما أسوان
الأومنيوم × قوص
ملوي × دبروط
طهطا × BYE
مجموعة شمال الصعيد
الفيوم × الواسطى
مغاغة × تليفونات بني سويف
المنيا × بني مزار
طامية × الترسانة
نجوم مصر × BYE
مجموعة القاهرة والقنال 1
م.ش.العريش × جنوب سيناء
الشمس × العبور
المريخ × النصر
منتخب السويس × المستقبل سبورت
نجمة سيناء × BYE
مجموعة القاهرة والقنال 2
إيسترن كومباني × كهرباء الإسماعيلية
الإنتاج الحربي × مصر للتأمين
اتحاد الشرطة × تيم اف سي
بورفؤاد × بورتو السويس
ألو ايجيبت × BYE
مجموعة الدلتا
بايونيرز × شباب تلا
كفرالشيخ × م. ش. القزازين
نبروه × المنصورة
بلقاس × بنى عبيد
صيد المحلة × مالية كفر الزيات
مجموعة بحري والإسكندرية
دلفي × الهلال
إسكندرية للبترول × م ش كوم حمادة
سبورتنج × طلائع الاسطول
دمنهور × الاولمبي
الحمام × المجد