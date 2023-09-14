جائزة الأفضل - بينهم من وافته المنية.. 3 مرشحين لـ أفضل مشجع في 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين لجائزة أفضل مشجع في العالم 2023 والتي ضمت 2 من أمريكا الجنوبية وأخرى أسترالية.

وأطلق فيفا هذه الجائزة في 2016 لتسليط الضوء على لحظة أو إيمان استثنائي من مشجع أو مجموعة من المشجعين، بغض النظر عن الدوري أو الجنس أو الجنسية.

إليكم المرشحين لجائزة أفضل مشجع لعام 2023 وما قدموه:

مشجع فريق كولون دي سانتا في الأرجنتيني

عندما توجهت كاميرات التلفزيون نحو مشجع لفريق كولون دي سانتا في، كان يحمل ابنه في ذراعيه ويقوم بإطعامه برضاعة أثناء مباراة فريقهم في الدوري الأرجنتيني ضد باراكاس سنترال. هذا المشهد الدافئ يعكس إرادة المشجع في تنمية شغف ابنه بالنادي منذ الصغر.

فران هيرندال

قامت فران هيرندال بتحدٍ مذهل حيث قامت بركض 32 كيلومتر يوميًا وهي تركل الكرة لمدة 32 يومًا، فسارت من منطقة جولد كوست إلى سيدني.

هذا التحدي الذي قامت به فران هيرندال كان بهدف إلهام النساء والفتيات في مجال الرياضة لتجرؤن على الحلم وتحقيق ذاتهن على جميع المستويات، سواء داخل الملعب أو خارجه. كما أن هذا الرحلة المميزة لها على مسافة 1000 كيلومتر جمعت تبرعات لصالح جمعية Women Sport Australia التي تعنى بدعم الرياضة النسوية.

It's @franhurndall17's world and we're just living in it! We're all behind you here at WSA, and so is the rest of the country! 🎥: @10NewsFirst Donate: https://t.co/FAEYCIyNKU pic.twitter.com/AqtqInO9AD — Women Sport Australia (@auswomensport) July 24, 2023

ميجيل أنخيل - مشجع لفريق مييوناريوس الكولومبي

نجح الشاب الكولومبي ميجيل أنخيل، الذي كان مشجعًا كبيرًا لفريق ميلوناريوس، في تحقيق أمنيته الأخيرة قبل أن يتم الإقرار بوفاته بسبب مرض غير معروف. في عشية رحيله، تمكن هذا المشجع المتحمس من لقاء أعضاء الفريق الأول قبل مباراتهم في الدوري ضد أليانزا بتروليرا.

¡En homenaje a Miguel Ángel! 💙✨ Un ángel azul que ya está en el cielo. Descansa en paz. pic.twitter.com/VhCIPA6s0d — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 11, 2023

ولم يُعلن بعد موعد إقامة الحفل، وبإمكانكم التصويت عبر موقع فيفا الرسمي.