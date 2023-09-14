بيلد: الاتحاد الألماني بدأ التفاوض مع ناجلزمان

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 17:22

كتب : FilGoal

يوليان ناجليسمان - بايرن ميونيخ

أفادت جريدة بيلد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم بدأ التفاوض مع يوليان ناجلزمان من أجل قيادة منتخب ألمانيا.

وأقال الاتحاد الألماني هانز فليك من منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد الهزيمة الودية ضد اليابان بأربعة أهداف لهدف.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الألماني تواصل مع فولكر ستروث وكيل أعمال ناجلزمان وبدأ التفاوض بشكل جدي.

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وذكر التقرير رودي فولر مدير المنتخب الألماني والمدرب المؤقت للمانشافت هو من تواصل وكيل ناجلزمان.

وخسر منتخب ألمانيا في 5 مباريات ودية متتالية منذ نهاية كأس العالم 2022 والذي كان مخيبا للآمال أيضا بالخروج من دور المجموعات.

قبل أيام، كشف أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ السابق موقف ناديه من مفاوضات الاتحاد الألماني لكرة القدم مع مدرب الفريق البافاري السابق يوليان ناجلزمان لتدريب المنتخب.

وانتشرت أنباء حول وجود مفاوضات بين الاتحاد الألماني وناجلزمان الذي رغم إقالته من منصبه فإنه يظل مرتبط بتعاقد مع النادي البافاري.

وقال هونيس لموقع "تي زد" الألماني يوم الثلاثاء: "المفاوضات لن تفشل بسبب بايرن".

المدرب الألماني صاحب الـ36 عاما درب بايرن بداية من موسم 2021-2022 وأقيل منتصف الموسم الماضي.

وبدأ ناجلزمان مسيرته التدريبية مع فريق هوفنهايم تحت 19 عاما ثم الفريق الأول ثم درب لايبزيج وأخيرا بايرن ميونيخ.

وكان ناجلزمان قريبا من التعاقد مع باريس سان جيرمان الصيف الجاري قبل فشل المفاوضات لعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 الصيف المقبل.

يوليان ناجلزمان منتخب ألمانيا يورجن كلوب هانز فليك
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