جائزة الأفضل – إفريقيان ضمن المرشحين لأفضل حارس مرمى في العالم

ضمت قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى، اسمين إفريقيين.

أندري أونانا النادي : مانشستر يونايتد تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد ياسين بونو النادي : الهلال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

القامة شهدت تواجد اسمين إفريقيين، هما ياسين بونو حارس المغرب، وحارس إشبيلية السابق، والهلال السعودي الحالي، وأيضا اسم أندري أونانا حارس الكاميرون، وحارس مانشستر يونايتد الحالي وإنتر السابق.

تواجد كذلك تيبو كورتوا حارس بلجيكا وريال مدريد، وإيدرسون مورايش حارس البرازيل ومانشستر سيتي، ومارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة، وألمانيا.

ولم تشهد القائمة اسم إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين وبطل العالم، إذ يكون الاختيار بناء على الأداء خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى 20 أغسطس، بالتالي لم يدخل فيها فعاليات كأس العالم.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

-ياسين بونو (المغرب – إشبيلية – الهلال)

بلغ نصف نهائي كأس العالم رفقة المغرب، ثم توج بالدوري الأوروبي رفقة إشبيلية.

-تيبو كورتوا (بلجيكا – ريال مدريد)

توج بكأس ملك إسبانيا رفقة ريال مدريد، وتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم.

-إيدرسون مورايش (البرازيل – مانشستر سيتي)

توج بدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي رفقة مانشستر سيتي.

-أندري أونانا (الكاميرون – إنتر – مانشستر يونايتد)

توج بكأس إيطاليا رفقة إنتر وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل مؤخرا لمانشستر يونايتد ويعود لصفوف الكاميرون بعد حل مشكلته مع ريجوبير سونج مدرب الأسود.

-مارك أندري تير شتيجن (ألمانيا – برشلونة)

توج بالدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني رفقة برشلونة، وأصبح الحارس الأساسي لألمانيا في غياب مانويل نوير للإصابة.