جائزة الأفضل – تشافي ضمن المرشحين لأفضل مدرب في العالم

تواجد اسم تشافير هيرنانديز مدرب برشلونة في قائمة المرشحين لأفضل مدرب في العالم لعام 2023، فيما ضمن القائمة اسمين إيطاليين.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023.

القائمة ضمت تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، والحاصل على لقبي الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

من جهة أخرى، ضمن القائمة اسمي سيموني إنزاجي مدرب إنتر، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق ومنتخب إيطاليا الحال.

تقييم الجائزة يكون خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023 ولم يتضمن نهائيات كأس العالم، ما يبرر عدم وجود اسم ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

-بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

حصل على الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

-سيموني إنزاجي (إنتر)

حصل على كأس إيطاليا وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

-لوتشيانو سباليتي (نابولي – إيطاليا)

حصل على الدوري الإيطالي رفقة نابولي.

-تشافي هيرنانديز (برشلونة)

حصل على الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

-آنجي بوستيكوجلو (سيلتيك – توتنام)

حصل على ثلاثية الدوري الإسكتلندي، وكأس الدوري الإسكتلندي، وكأس إسكتلندا رفقة سيلتيك.