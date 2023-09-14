ميسي ومبابي ولاعب النصر ينافسون سداسي سيتي على جائزة ذا بيست

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

ذا بيست

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

وظهر نجوم مانشستر سيتي بقوة، إذ يتواجد 6 من الذين قادوا الفريق السماوي لتحقيق الثلاثية التاريخية.

كما يتواجد الثنائي خفيتشيا كفارتسخيليا وفيكتور أوسيمين بعد قيادة نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي بعد غياب طويل.

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لم يغب اسم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي، فيما غاب اسم كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مانشستر يونايتد إلى النصر السعودي في يناير الماضي.

مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر الحالي وإنتر السابق ينافس على الجائزة أيضا.

ولم يتواجد اسم محمد صلاح نجم ليفربول في القائمة ولا أي لاعب آخر من فريقه.

المرشحون لجائزة أفصل لاعب من فيفا هم:

خوليان ألفاريز

مارسيلو بروزوفيتش

كيفين دي بروين

إلكاي جوندوجان

إيرلينج هالاند

رودري

خفيتشيا كفارتسخيليا

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

فيكتور أوسيمين

ديكلان رايس

برناردو سيلفا

قبل أيام أعلنت مجلة فرانس فوتبول أسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يتنافس عليها صلاح مع عودة ليونيل ميسي وغياب كريستيانو رونالدو ونيمار (التفاصيل).

ذا بيست
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