خبر في الجول – عاد لكرة القدم في اللحظة الأخيرة.. حمدي زكي إلى طلائع الجيش
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 16:19
كتب : عمرو نبيل
بعدما عاش صيفا ساخنا جدا، هدد فيه باعتزال كرة القدم إذا لم يوافق أسوان على رحيله، عاد محمد حمدي زكي إلى كرة القدم قبل لحظات من غلق باب القيد، وعبر بوابة الجيش.
محمد حمدي زكي
النادي : طلائع الجيش
علم FilGoal.com إن محمد حمدي زكي انتقل من أسوان إلى طلائع الجيش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
محمد حمدي احتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري المصري بالموسم الماضي، ورغم ذلك فكان قريبا من اعتزال كرة القدم خلال الصيف بسبب رفض أسوان رحيله.
صاحب الـ31 عاما سجل 12 هدفا وصنع هدفا في 28 مباراة ببطولة الدوري خلال الموسم المنقضي.
وسيكون طلائع الجيش هو الفريق السابق لـ محمد حمدي زكي في الدوري بعد الاتحاد السكندري، والأهلي، وإنبي، وسموحة، والمقاولون العرب، وأسوان.
ويملك محمد حمدي زكي مباراة دولية واحدة رفقة منتخب مصر في عام 2015.
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