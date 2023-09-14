سكاي: لاعب سان جيرمان إلى متذيل الدوري القطري

اقترب يوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان من الانتقال إلى الأهلي القطري، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أن الألماني البالغ من العمر 29 عاما وافق على الانضمام للفريق القطري وسيصل إلى الدوحة يوم الجمعة أو السبت للخضوع الفحص الطبي.

ويحسم الناديان الرتوش الأخيرة في الصفقة قبل أن يوقع دراكسلر على عقد يربطه بالفريق القطري حتى صيف 2025.

وأفاد التقرير بأن الصفقة ستكلف الأهلي القطري نحو 20 مليون يورو.

وشهدت الأيام والساعات الأخيرة عدة تقلبات، إذ رفض دراكسلر العرض المقدم من الأهلي القطري يوم السبت واختيار البقاء في باريس لأسباب عائلية.

لكنه غير خططه وقرر مساء الأربعاء الانتقال إلى متذيل ترتيب الدوري القطري.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في قطر يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن باريس سان جيرمان تخلي عن ماركو فيراتي الذي انضم رسميا إلى صفوف العربي القطري.

ولعب دراكسلر الموسم الماضي بقميص بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة.

وقتها أراد باريس سان جيرمان إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن بسبب قواعد اللعب المالي النظيف بحسب التقارير.

وظهر الدولي الألماني في 18 مباراة فقط مع بنفيكا، وسجل هدفين.

وانتقل داركسلر للفريق الفرنسي عام 2017 قادما من فولفسبورج.

وفاز داركسلر بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات وكأس فرنسا 3 مرات و3 بطولات لكأس الرابطة و4 بطولات لكأس السوبر الفرنسي.