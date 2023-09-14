خبر في الجول - محمد فخري من الأهلي إلى فاركو بعقد لـ 4 سنوات

قبل لحظات من نهاية سوق الانتقالات الصيفي في مصر، رحل محمد فخري لاعب وسط الأهلي عن الفريق بشكل نهائي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد فخري لاعب وسط الأهلي انتقل من إلى نادي فاركو بشكل نهائي.

ووقع فخري على عقد انضمامه إلى فاركو لمدة أربع سنوات مقبلة.

محمد فخري يلعب رفقة الفريق الأول للأهلي منذ 2020 ثم خرج معارا إلى البنك الأهلي وعاد مرة أخرى للفريق الأحمر.

صاحب الـ24 عاما شارك في 11 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات.