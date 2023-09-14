خبر في الجول - رغم التجديد.. عمر الوحش من الإسماعيلي إلى الاتحاد السكندري

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 16:06

كتب : عمرو نبيل

عمر الوحش مع الإسماعيلي أمام المصري

رغم إعلانه التجديد بداية الصيف، لكن هذا لم يكن كافيا لاستمرار عمر الوحش مع الإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر الوحش انتقل من الإسماعيلي إلى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر بعد عدم اعتماد تعاقده السابق مع الإسماعيلي.

ووقع الوحش على عقود انضمامه إلى الاتحاد السكندري لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

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عمر الوحش سبق ووقع للمصري خلال شهر يناير الماضي وكان قريبا من مغادرة الدراويش، لكن الصفقة لم تتم في اللحظة الأخيرة، ليستمر مع الإسماعيلي.

قائد الإسماعيلي لم يعرف غير قميص الدراويش طوال مسيرته منذ كان في قطاع الناشئين، إلا وقت الخروج معارا إلى مصر للمقاصة لمدة موسم في 2018.

صاحب الـ28 عاما شارك في 17 مباراة خلال الموسم الماضي.

الدوري المصري عمر الوحش الإسماعيلي الاتحاد السكندري
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