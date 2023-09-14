السوبر الإفريقي - الأهلي بزيه التقليدي أمام اتحاد الجزائر

سيخوض الأهلي مواجهة اتحاد الجزائر بزيه التقليدي في كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

بينما يرتدي فريق اتحاد العاصمة قميصا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، عقد يوم الخميس في أحد فنادق مدينة الطائف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالمباراة وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.

في السوبر الإفريقي 🏆 الأهلي يرتدي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر اتحاد الجزائر يرتدي قميصا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض. pic.twitter.com/DN1D4xxgiy — FilGoal (@FilGoal) September 14, 2023

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

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