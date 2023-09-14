السوبر الإفريقي - الأهلي بزيه التقليدي أمام اتحاد الجزائر

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 14:43

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الداخلية

سيخوض الأهلي مواجهة اتحاد الجزائر بزيه التقليدي في كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

أخبار متعلقة:
مؤتمر الشناوي: جاهزون لحصد أول بطولة بالموسم الجديد.. وجمهور الأهلي في كل مكان مؤتمر كولر: أمتلك قائمة يمكنها تحقيق طموحات الأهلي.. وهذا ما يشغلني بشأن موديست السوبر الإفريقي - قائد اتحاد الجزائر: نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي.. والحظوظ متساوية السوبر الإفريقي - مدرب اتحاد الجزائر: الضغط سيكون على الأهلي لأنه المرشح للتتويج

بينما يرتدي فريق اتحاد العاصمة قميصا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، عقد يوم الخميس في أحد فنادق مدينة الطائف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالمباراة وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

الأهلي اتحاد الجزائر اتحاد العاصمة السوبر الإفريقي
نرشح لكم
خبر في الجول - محمد فخري من الأهلي إلى فاركو بعقد لـ 4 سنوات خبر في الجول - رغم التجديد.. عمر الوحش من الإسماعيلي إلى الاتحاد السكندري رئيس إنبي يعلن عبر في الجول ضم زياد طارق 3 سنوات السوبر الإفريقي - تاو ينضم لبعثة الأهلي قبل يوم من مواجهة اتحاد الجزائر رئيس إنبي لـ في الجول: نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد مؤتمر الشناوي: جاهزون لحصد أول بطولة بالموسم الجديد.. وجمهور الأهلي في كل مكان مؤتمر كولر: أمتلك قائمة يمكنها تحقيق طموحات الأهلي.. وهذا ما يشغلني بشأن موديست عبد الله السعيد ورباعي جديد.. 23 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي
أخر الأخبار
خبر في الجول - محمد فخري من الأهلي إلى فاركو بعقد لـ 4 سنوات دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - رغم التجديد.. عمر الوحش من الإسماعيلي إلى الاتحاد السكندري 6 دقيقة | ميركاتو
رئيس إنبي يعلن عبر في الجول ضم زياد طارق 3 سنوات 16 دقيقة | الكرة المصرية
كاف: دقيقة حداد في كل مباريات الأندية على ضحايا المغرب وليبيا 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر الإفريقي - تاو ينضم لبعثة الأهلي قبل يوم من مواجهة اتحاد الجزائر 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس إنبي لـ في الجول: نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد ساعة | الكرة المصرية
السوبر الإفريقي - الأهلي بزيه التقليدي أمام اتحاد الجزائر ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: جاهزون لحصد أول بطولة بالموسم الجديد.. وجمهور الأهلي في كل مكان ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي