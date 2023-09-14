مؤتمر الشناوي: جاهزون لحصد أول بطولة بالموسم الجديد.. وجمهور الأهلي في كل مكان

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 14:42

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - موديست

شدد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على صعوبة مواجهة فريقه أمام اتحاد الجزائر.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي غدا الجمعة مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة اتحاد الجزائر ستكون صعبة أمام فريق محترم لكننا جاهزون ونسعى لإسعاد جماهيرنا وتحقيق أول بطولة بالموسم الجديد".

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وأضاف "سعداء بنفاد تذاكر المباراة. الأهلي فريق كبير وجمهوره في كل مكان وسنعمل على تحقيق البطولة من أجله".

وواصل "تعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد من صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة واحدة، ونسعى إلى الفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات".

وأتم "جاهزون للمباراة بعدما خضنا معسكرا جيدا في النمسا تحضيرا لبداية الموسم. اتحاد الجزائر فريق كبير ولكننا سنرفع الكأس غدا بإذن الله".

وتعد تلك المرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

ويسعى الأهلي لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

ويشارك اتحاد العاصمة لأول مرة في كأس السوبر الإفريقي عبر تاريخه.

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

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