مؤتمر كولر: أمتلك قائمة يمكنها تحقيق طموحات الأهلي.. وهذا ما يشغلني بشأن موديست

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 14:27

كتب : حسام نور الدين

كولر والشناوي في مؤتمر الأهلي

شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي على أنه فريقه بات يمتلك قائمة قوية بعد التدعيمات التي تمت هذا الصيف.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي غدا الجمعة مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة اتحاد الجزائر: "سعداء بهذه الفرصة وبرؤية جمهور الأهلي في السعودية، المباراة صعبة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعادهم".

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وأوضح "سعيد بكل الصفقات التي أبرمناها وأمتلك قائمة قوية قادرة على خوض المنافسات التي تنتظرنا وتحقيق كل ما نريده خلال منافسات الموسم الجديد".

وتعاقد الأهلي مع الثلاثي: إمام عاشور والمغربي رضا سليم والفرنسي أنتوني موديست، كما استعاد خدمات كريم وليد من مودرن فيوتشر.

وأضاف "مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

وعن موديست شدد " لم أفكر في عامل السن عند التعاقد مع موديست، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين والعطاء الذي يقدمه في الملعب ويمكننا مع نهاية الموسم التقييم".

وواصل "سعيد للغاية بانضمام موديست لأنه لاعب كبير. نحن نشاهد في الوقت الحالي الدوري السعودي الذي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات".

وتعاقد الأهلي مؤخرا مع الفرنسي أنتوني موديست (35 عاما) في صفقة انتقال حر.

وتعد تلك المرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

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