ظهور تاريخي منتظر لـ5 حكمات في كأس آسيا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 13:12

كتب : FilGoal

كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار أكبر عدد من الحكام مكون من 74 حكما لقيادة مباريات بطولة كأس آسيا 2023، بينهم 5 من العنصر النسائي.

وتقام البطولة في قطر في الفترة من 12 يناير ولغاية 10 فبراير 2024 في تسع ملاعب.

وكشف الاتحاد الآسيوي أسماء الحكام مع بقاء أقل من أربعة أشهر على انطلاق كأس آسيا 2023.

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وجاء بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على النحو التالي:

تم اختيار أكبر عدد من الحكام مكون من 74 حكما لقيادة مباريات البطولة.

تم تعيين 35 حكماً و39 حكماً مساعداً، إلى جانب حكمين احتياط في كل مركز، وذلك من 18 اتحاداً وطنياً، حيث جاء الاختيار على أساس مهارات قيادة المباريات والكفاءة والمعرفة الفنية واللياقة البدنية، إلى جانب الأداء على أعلى مستوى في المنافسات القارية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.

وللمرة الأولى، ينتظر أن تسجل حكمات قارة آسيا حضورهن في أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن ست حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، لتكون من ضمن 5 حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا.

وتشهد البطولة سابقة تاريخية أخرى، من خلال استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مباريات البطولة في قطر، وذلك بعد النجاح في استخدام هذا النظام اعتباراً من الدور ربع النهائي في النسخة الماضية عام 2019.

ومن أجل ضمان محافظة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أعلى معايير التحكيم، فقد تضمنت هذه القائمة القياسية من الحكام، التوسّع في الأدوار الحالية للحكام واستحداث مواقع جديدة في المباريات، من ضمنها حكام الفيديو المساعدين.

وقد تم تطبيق برنامج إعداد حيوي ومكثف وتفصيلي على امتداد أربع سنوات من أجل ضمان تحقيق أفضل حكام قارة آسيا لاحتياجات اللعبة الحديثة، وسوف يتجمع الحكام الذين تم اختيارهم في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال شهر أكتوبر من أجل المشاركة في الدورة الأخيرة، قبل أن يتجمع الحكام في قطر لمدة سبعة أيام في دورة إعداد قبيل انطلاق البطولة.

وقبل ذلك تم تنظيم أكثر من 20 دورة وورشة عمل، من أجل ضمان توفير أعلى المعايير من التوافق والانتظام على كافة المستويات، وذلك منذ نهاية النسخة الماضية من البطولة عام 2019.

يذكر أن المنتخب القطري هو حامل لقب كأس آسيا.

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