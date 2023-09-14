رامي ربيعة: شيكابالا لاعب عالمي.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه.

وجدد ربيعة تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين بعدما كان من المقرر نهاية تعاقده بنهاية الموسم المنصرم.

وقال ربيعة عبر "إم بي سي مصر": "حازم فتوح وكيل أعمالي أبلغني برغبة الزمالك في ضمي، لكني مرتبط بالنادي من صغري وانتقالي إليه كان صعبا"

وأضاف "تربيت في النادي الأهلي وهناك أسماء لا يمكنها اللعب مع الفريقين على غرار حازم إمام".

وواصل " أُفضل الاحتراف خارج مصر في السعودية أو الإمارات في حال رحيلي عن الفريق. لا أريد خسارة جمهور الأهلي"

وتابع "جددت عقدي لمدة موسمين مع الأهلي على بياض دون النظر إلى المقابل المادي. فقط هدفي البقاء داخل صفوف النادي".

وعن محمود عبد الرازق شيكابلا قائد الزمالك أوضح "شيكابالا لاعب عالمي والكرة بين قدميه ممتعة. ساعدني كثيرا في فترة تواجدي بسبورتنج لشبونة وأتمنى له التوفيق"

وعن مهاجم يشعر بالقلق عند مواجهته كشف "لا أشعر بالخوف أو القلق من لاعب معين ولكن ألكيسيس سانشيز نجم تشيلي أخطر من لعبت أمامه".

ربيعة البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 بعد تصعيده للفريق الأول.

ورحل عن الأهلي لفترة وانضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في 2014 قبل أن يعود بعد عام من جديد للأحمر.

ومع الأهلي حقق ربيعة 22 بطولة أبرزها الدوري المصري 7 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 4 مرات وحصل على المركز الثالث مرة.