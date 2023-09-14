رامي ربيعة: انضمام إمام عاشور لـ الأهلي مجازفة.. ولو كنت مكانه ما فعلت ذلك

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

الأهلي - إمام عاشور

وصف رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي قرار إمام عاشور بالانضمام إلى الفريق بالمجازفة.

وانضم عاشور نجم الزمالك السابق لصفوف الأهلي خلال هذا الصيف قادما من ميتيلاند الدنماركي في صفقة مدوية.

وقال ربيعة عبر "إم بي سي مصر": "أرى انضمام إمام عاشور للأهلي مجازفة قام بها مؤمن زكريا في وقت سابق ونجحت. لو كنت بمكانه لن أقوم بهذه الخطوة ولكني أتمنى له التوفيق".

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وأضاف "إمام عاشور قرر الانضمام للأهلي مثلما اختار حسام وإبراهيم حسن الانتقال للزمالك، هى وجهة نظره في النهاية وهو الآن ضمن المجموعة وسنقوم بمساعدته".

وعن البطولة الأغلى في مسيرته "البطولة الأخيرة هى الأغلي في مسيرتي. حصلت على 5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا وخسرت 3 نهائيات. كان بإمكاني الحصول على اللقب 8 مرات".

ويستعد الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لمنافسة اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية غدا الجمعة في كأس السوبر الإفريقي.

ربيعة البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 بعد تصعيده للفريق الأول.

ورحل عن الأهلي لفترة وانضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في 2014 قبل أن يعود بعد عام من جديد للأحمر.

ومع الأهلي حقق ربيعة 22 بطولة أبرزها الدوري المصري 7 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 4 مرات وحصل على المركز الثالث مرة.

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