مواعيد مباريات الخميس 14سبتمبر - عودة الدوري السعودي وظهور مرتقب لطارق حامد

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 10:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس - طارق حامد

يشهد اليوم الخميس عودة منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يظهر النجم الدولي المصري طارق حامد للمرة الأولى بقميص ناديه الجديد (ضمك) بعد انضمامه قادما من اتحاد جدة.

فيما يبحث اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيمة ونجولو كانتي عن عودة الانتصارات عندما يواجه الأخدود ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس الموافق 2023-9-14 والقنوات الناقلة.

الدوري السعودي

اتحاد جدة × الأخدود.. 6:00 مساء - SSC 1 ويعلق عليها بلال علام.

ضمك × الوحدة .. 9:00 مساء - SSC 1.

كأس رابطة المحترفين الإماراتي

العين × البطائح .. 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية.

الإمارات × الوحدة .. 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 2.

مباراة دولية ودية

ألمانيا × أمريكا .. 10:00 مساء

ضمك اتحاد جدة طارق حامد كريم بنزيمة
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