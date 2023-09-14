باتشيكو: نريد المساواة بين الأندية.. ولأول مرة يتم التعاقد مع لاعبين من اختياري

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 00:58

كتب : FilGoal

باتشيكو

طالب البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز بالمساواة بين الأندية في تطبيق القوانين على حد قوله.

وقال باتشيكو عبر أون تايم سبورتس: " "نريد المساواة بين جميع الفرق في القوانين. لا أريد أن يلعب بيراميدز مباراة كل 3 أيام ويتم تأجيل المباريات لفرق أخرى".

وأضاف "شاهدنا منتخب مصر أمام تونس يملك لاعبين من جميع الفرق ولكن هناك فريق لم يتواجد لاعبيه".

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وخسر منتخب مصر بينتيجة 3-1 أمام تونس في مباراة ودية شهدت غياب لاعبي الأهلي لارتباطهم بخوض مواجهة اتحاد الجزائر يوم الجمعة بالسوبر الإفريقي.

وتابع مدرب بيراميدز "أعمل منذ سنوات في مصر وأخوض تجربتي الثالثة، لكن لأول مرة أطلب ضم لاعبين من اختياري ويتم التعاقد معهم".

وواصل "فلسفتنا واضحة بتقديم كرة قدم جميلة وحصد الألقاب. نملك فريقا قويا، ولا يوجد بديل عن المنافسة على جميع البطولات".

وأكمل "سعيد بالتدعيمات التي وصلت وبالطبع كل مدير فني يبحث عن أفضل اللاعبين. كنت أتمنى ضم صلاح ودي بروين وهالاند ولكن ذلك غير ممكن ولكني ممتن بالفريق الذي نملكه".

وأتم "قرعة الدوري جيدة وجاءت كما أحب. أفضل البداية أمام الفرق الكبرى للحكم بشكل جيد على مستوى فريقي لذلك مباراة الزمالك مهمة للغاية".

وأسفرت قرعة الدوري المصري للموسم المقبل 2023-2024 عن مواجهة بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الأولى من المسابقة.

بيراميدز باتشيكو
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