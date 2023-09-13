موديست: نقول في أوروبا إن الأهلي يلي ريال مدريد.. وأنا جاهز لهزيمة كل الفرق

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 23:27

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - أنتوني موديست

عبر أنتوني موديست لاعب الأهلي الجديد عن شعوره بالسعادة بعد انضمامه لصفوف الفريق الأحمر، مشددا على أنه سيبذل كل جهده لمساعدة الأهلي في تحقيق الانتصارات.

وقال موديست في حواره مع الأهلي: "كنت أتمنى البقاء في ألمانيا فعائلتي هناك ونحن نشعر بالراحة ولكن عندما جاءت فرصة الانضمام للنادي الأهلي كنت كالطفل الصغير وأردت بكل تأكيد الانضمام لهذا النادي".

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وأضاف "سألت أصدقائي وأخبروني أن مصر بلد جميل خاصة عندما تزورها لقضاء الإجازة فأنا لم آت إلى هنا من قبل ولكني هنا الآن لأتمتع بهذا البلد الرائع".

وأكمل "حدثني أصدقائي أيضا عن الأهلي وعيونهم تنطق بالفرح، كولر سألني إن كنت مهتما بالمجيء إلى النادي الأهلي حيث سأشعر بفحر كبير وسأحرز العديد من الأهداف لأنه فريق هجومي فبالتالي سيكون لدي فرصة التسجيل وإحراز الأهداف".

وواصل "بشكل عام سيكون الموسم أفضل من الموسم الماضي لأنهم فازوا بكل شيء الموسم الماضي فبكل تأكيد سنحاول أن نفعل الشيء ذاته للمساهمة في كتابة التاريخ".

وأردف "حتى لو لم يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة كنت سأرغب في المجيء إلى هنا لأنه ناد له تاريخ كبير".

وأشار "نحن نقول دائما في أوروبا إن الأهلي هو النادي الذي يلي ريال مدريد وإنه ريال مدريد إفريقيا وهو شيء رائع بالنسبة لي أن أكون هنا".

وأكد "شاهدت مباريات كثيرة للأهلي وشاهدت حماس الجماهير وذكرني بمشواري مع نادي كولن ونفس النجاح الذي حققته معهم".

وأعلن موديست التحدي قائلا: "أنا جاهز دائما ومستعد لهزيمة كل الفرق. فأنا أعرف أن الأهلي يلعب فقط من أجل الفوز".

وأوضح "دروجبا كان لاعبي المفضل وأنا صغير والآن أعتقد أن مبابي هو الأفضل".

المهاجم الفرنسي استمر في تصريحاته قائلا: "كرة القدم المصرية جذابة وشعبية وأنا سعيد كوني هنا لأنني أعرف أن الجماهير رائعة وتدعم اللاعبين والآن سيأتي دورنا لنجعلهم سعداء".

واستكمل "أنا لا أقبل الخسارة وأعلم أن الأهلي يهمه فقط الانتصارات، لذلك سألعب بحماس وأدافع عن هذا القميص وأظهر بأفضل أداء ممكن".

وعن عائلته قال: "ابني يحب كرة القدم ويلعب دائما وسواء أصبح لاعبا أو لا فيجب أن يكون سعيدا بما يفعله، أبي كان لاعب كرة قدم محترف سابق في سانت إيتيان لكن رحل عن العالم للأسف وأعتقد أنه سعيد الآن بانضمامي للنادي الأهلي الذي لديه العديد من البطولات".

وتابع "عائلتي في الوقت الحالي ستبقى في ألمانيا وأتمنى أن ينضموا لي قريبا فبكل تأكيد الصحة والعائلة من أهم أمور الحياة".

ثم كشف "لعبت بجانب روبرتو فيرمينو عندما كنا في هوفنهايم وهو لاعب ممتاز لديه موهبة رائعة وتربطنا علاقة جيدة".

وعن زميله السابق جود بيلينجهام في دورتموند قال: "مستقبل بيلينجهام سيكون رائعا لو أكمل طريقه مع ريال مدريد فهو لاعب رائع وبكل تأكيد سيحصل على الكرة الذهبية في المستقبل إذا استمر هكذا".

وأتم تصريحاته "تحياتي للجماهير أنا أنتوني موديست، سعيد وفخور جدا لأني هنا في الاهلي وسأمثل هذا القميص الذي يعني لي الكثير وسأحرص على تحقيق أكبر نجاح ممكن".

وكان الأهلي أعلن قبل عدة أيام انضمام موديست في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند لموسم مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

ويعد موديست البالغ من العمر 35 عاما هو ثالث صفقات الأهلي الصيفية بعد كل من إمام عاشور، والمغربي رضا سليم.

ويتواجد الأهلي حاليا في السعودية حيث يستعد لملاقاة اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبلة في كأس السوبر الإفريقي.

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