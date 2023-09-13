24 لاعبا في قائمة مودرن فيوتشر لمواجهة سينجيدا في الكونفدرالية

أعلن البرتغالي ريكاردو فورمسينيو مدرب مودرن فيوتشر قائمة فريقه تحضيرا لمواجهة سينجيدا التنزاني.

ويستعد فيوشتر لمواجهة سينجيدا يوم 17 سبتمبر الجاري ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

واختار فورمسينيو الذي تولى المهمة خلفا لعلي ماهر، 24 لاعبا في قائمة مودرن فيوتشر لمواجهة سينجيدا.

وجاءت قائمة مودرن فيوتشر لمواجهة سينجيدا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - أحمد يحيى – محمد طارق

الدفاع: باسم علي – علي الفيل – طارق طه – محمد عبد السلام – خالد رضا – جوناثان نجويم – محمد ربيعة – محمود رزق

الوسط: محمد نصير – غنام محمد – محمد محمود – أيمن الصفاقسي – عمر عبد الفتاح – باباتوندي بيلو – ناصر ماهر – علي زعزع – عمر كمال عبد الواحد

الهجوم: مروان محسن – محمد فاروق – عبد الكبير الوادي – أحمد عاطف.

يذكر أن مودرن فيوتشر استعاد خدمات الثنائي علي زعزع (المنتخب الأولمبي) وعمر كمال عبد الواحد (المنتخب الأول) بعدما انتظم في تدريبات الفريق مساء اليوم استعدادا للسفر إلى تنزانيا.