كرة طائرة - بعد تتويج مصر ببطولة إفريقيا.. أحمد صلاح يعلن الإعتزال دوليا

أعلن أحمد صلاح قائد منتخب مصر للكرة الطائرة والأهلي اعتزاله اللعب الدولي مع الفراعنة بشكل رسمي.

وجاء ذلك بعد فوز منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب الجزائر.

ويمتلك أحمد صلاح 7 ألقاب أمم إفريقيا مع منتخب مصر من أصل 9 بطولات حققها الفراعنة.

أحمد صلاح البالغ من العمر 39 عاما أعلن اعتزاله عقب المباراة مباشرة في تواجد مراسل FilGoal.com بملعب المباراة.

وفاز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة التي أقيمت في مصر.

واستعاد منتخب مصر لقب كأس أمم إفريقيا الغائب عنه منذ 2015.

وقلص منتخب مصر الفارق مع تونس إلى لقبين في تاريخ بطولات إفريقيا للكرة الطائرة.

وحسم منتخب مصر الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-22، والثاني أيضا بنتيجة 25-18.

بينما فاز منتخب الجزائر بالشوط الثالث بنتيجة 25-20، وحسم منتخب مصر الشوط الرابع والأخير لصالحه بنتيجة 25-22.