للمرة الثالثة.. إصابة نجم أهلي جدة بقطع في الرباط الصليبي

أعلن أهلي جدة تعرض لاعبه الدولي السعودي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وانضم عطيف إلى صفوف أهلي جدة بداية الموسم الجاري قادما من الهلال.

وأعلن الأهلي تعرض عطيف لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى.

وأوضح أهلي جدة أن عطيف خضع اليوم لأولى جلسات العلاج الطبيعي تمهيداً لإجراء العملية الجراحية.

عطيف سيخضع للجراحة الثالثة بعدما خضع في عامي 2015 و2022 لعمليتين في الرباط الصليبي للركبة.

صاحب الـ 31 عاما بدأ مسيرته في نادي الشباب قبل الانتقال لنادي لوليتيانو البرتغالي لمدة موسم قبل العودة للدوري السعودي من بوابة الهلال.

ولعب عطيف بقميص الهلال 10 سنوات، قبل انضمامه لصفوف الأهلي الذي خاض معه مباراة وحيدة أمام الطائي.

وحقق عطيف العديد من البطولات مع الهلال أبرزها لقبي دوري أبطال آسيا.

ولعب عطيف للمنتخب السعودي الأول 39 مباراة، وكان متواجد ضمن قائمة الأخضر في كأس العالم 2022.