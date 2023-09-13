الزمالك يعلن صرف مستحقات زيزو وباقي اللاعبين

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي للنادي صرف مستحقات جميع لاعبي فريق كرة القدم.

وأكد الزمالك صرف مستحقات أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق وحصوله على المبلغ المخصص له بعد التنسيق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وكشف عبد الواحد السيد أن زيزو خضع لكشف مبدئي بمعرفة الجهاز الطبي الذي فضل إراحته من مواجهة أرتا سولار وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي.

كما أكد الزمالك على صرف مستحقات كل لاعبي فريق كرة القدم قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتشهد القائمة عودة محمد عبد الشافي بالإضافة للثنائي محمود علاء ويوسف أوباما بعد العودة من الإعارة.