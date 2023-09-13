الزمالك يعلن صرف مستحقات زيزو وباقي اللاعبين

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 22:07

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي للنادي صرف مستحقات جميع لاعبي فريق كرة القدم.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وأكد الزمالك صرف مستحقات أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق وحصوله على المبلغ المخصص له بعد التنسيق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وكشف عبد الواحد السيد أن زيزو خضع لكشف مبدئي بمعرفة الجهاز الطبي الذي فضل إراحته من مواجهة أرتا سولار وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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كما أكد الزمالك على صرف مستحقات كل لاعبي فريق كرة القدم قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتشهد القائمة عودة محمد عبد الشافي بالإضافة للثنائي محمود علاء ويوسف أوباما بعد العودة من الإعارة.

ويغيب كل من أحمد زيزو وأحمد فتوح بسبب الإصابة مع منتخب مصر.

كما غاب سامسون أكينيولا عن قائمة الفريق.

وتغادر بعثة الزمالك مصر مساء اليوم الثلاثاء متجهة إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

الوسط: نبيل عماد - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

الزمالك أحمد سيد زيزو الدوري المصري
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