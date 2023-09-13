السوبر الإفريقي - طاهر: هدفنا أن نبدأ الموسم ببطولة جديدة

شدد طاهر محمد لاعب الأهلي على أهمية مباراة السوبر الإفريقي بالنسبة لفريقه لتكون أول بطولة يفوز بها الأحمر في الموسم الجديد.

ويلعب الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي الذي يقام في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وقال طاهر في تصريحات عبر صفحة الأهلي: "مباراة السوبر الإفريقي ستكون قوية ومهمة وهدفنا أن نبدأ الموسم ببطولة جديدة للأهلي نكمل بها مسيرة بطولات الموسم الماضي ونسعد الجمهور في السعودية".

وأضاف "الأجواء في السعودية ممتازة والطقس جيد ونستعد بشكل جيد للمباراة بعد معسكر الإعداد الرائع في النمسا وندخل المواجهة بمعنويات عالية ونركز على هدف واحد وهو الفوز بالبطولة لإسعاد جمهور الأهلي في كل مكان".

وأتم تصريحاته "اتحاد العاصمة فريق كبير وله كل الاحترام وبما أنه وصل للبطولة السوبر فهو فريق قوي ولديه معنويات عالية لتحقيق اللقب لكننا جئنا من أجل تحقيق الفوز".