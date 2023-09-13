خبر في الجول - علاء عطا يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 21:52

كتب : عمرو نبيل

علاء عطا مع المصري أمام المنصورة

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه لضم علاء عطا.

علاء عطا

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعب سينضم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وبدأ علاء مسيرته في شباب إنبي وانضم لألومنيوم نجع حمادي وتواجد في قائمة نادي مصر التي صعدت للدوري واستمرت لموسم واحد وسط الكبار موسم 2019-2020.

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ثم انضم للمصري وأعير لسيراميكا كيلوباترا وانضم لصفوف بتروجت في صيف موسم 2022-2023.

وخاض عطا 49 مباراة في الدوري المصري من قبل دون أن يسجل أو يصنع.

وحال أعلن النادي بشكل رسمي ضم اللاعب سيكون الصفقة العاشرة في الصيف الجاري بعد كل من: أيمن أشرف ومعاذ الحناوي ومحمد عبد اللطيف "جريندو" وأحمد مدبولي وعماد فتحي وسيرجي أكا وحسن شاهين وإبراهيم حسن وأحمد النادري.

ويحل البنك الأهلي ضيفا في الجولة الأولى على طلائع الجيش من موسم 2023-24 من الدوري المصري.

علاء عطا الدوري المصري البنك الأهلي
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