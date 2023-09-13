العشري لـ في الجول: قائمة الاتحاد اكتملت.. ولهذا السبب لن نضم الأجنبي الخامس

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 21:38

كتب : هاني العوضي

طارق العشري مدرب فاركو

أوضح طارق العشري المدير الفني لــ الاتحاد السكندري اكتمال صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد من الدوري المصري.

وتتبقى ساعات قليلة على نهاية سوق الانتقالات في الدوري المصري، حيث ينتهي غدا الخميس في الثالثة عصرا.

وقال العشري لـ FilGoal.com: "قائمة الفريق اكتملت قبل بداية الموسم الجديد، ويتبقى فقط مقعد لاعب أجنبي".

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وأضاف "من الصعب ضمه لضيق الوقت لأننا لا نضم لاعبا إلا بعد الاختبار".

وأكمل "خلال الأيام الأخيرة تدرب معنا لاعبا من نيجيريا وغانا ولم أقتنع بمستواهم الفني".

ويمتلك الاتحاد 4 لاعبين أجانب من أصل 5 هم: التونسي سيف تقا – الأنجولي كريستوفاو مابولولو – الغاني بنيامين بواتينج – الغاني ساليفو مورو.

وضم الاتحاد الموسم الجاري كل من عمر صلاح من سموحة ومحمود شبانة من الاتحاد وإسلام أبو سليمة من المصري وسيف تقا من سيراميكا كليوباترا وأحمد ياسين من البنك الأهلي وأحمد غنيم من سبورتنج وفارس عزت من المجد السكندري وعمرو صلاح من وادي دجلة وهاني الطامي من المنصورة ورجب عمران وأحمد الشيخ.

ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة الأولى ضد سيراميكا كليوباترا.

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري. وينتهي في 30 يوليو عام 2024.

طارق العشري الاتحاد في الدوري المصري
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