شطرنج - "إنجاز مصري غير مسبوق".. 25 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا ناشئين

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 21:11

كتب : محمد سمير

بطولة إفريقيا للشطرنج ناشئين

حققت مصر 25 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا للشطرنج ناشئين والتي أقيمت في القاهرة.

وحصدت مصر 9 ميداليات ذهبية و6 فضية و10 برونزية.

وأشار حساب الاتحاد المصري للشطرنج للتتويجات بـ "إنجاز غير مسبوق في كافة البطولات القارية على مستوى العالم وفي مختلف القارات".

أخبار متعلقة:
مباراة شطرنج بلا فائز.. بابافاسيليو يتعادل في الظهور الأول مع البنك أمام غزل المحلة شطرنج زيدان الذي فك عقدة أتليتكو مدريد بالصور – أبرز القمصان المسربة للموسم الجديد.. شطرنج برشلونة ويوفنتوس أنيق فالفيردي والاستفادة من ميسي "أفضل قطعة شطرنج في تاريخ كرة القدم"

واستضافت القاهرة البطولة بين 1 و8 سبتمبر.

وشهد اليوم الختامي حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويوسف أحمد وصال نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج.

وتولى أحمد عدلي منصب مدير البطولة.

بطولة إفريقيا للشطرنج ناشئين
نرشح لكم
اللقب التاسع.. منتخب مصر يفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الجزائر كرة سلة - في الجول يكشف خطوة أخيرة لاستلام الزمالك بطاقات القيد للموسم الجديد كرة طائرة - الزمالك يعلن عبر في الجول قيد اللاعبين الدوليين ومحمد عادل "دولا" نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا رفع أثقال - أبو كلحة يحقق 3 ميداليات لـ مصر في بطولة العالم بينها ذهبيتين.. وحسن يضيف أخرى كرة طائرة - مصر ضد الجزائر من أجل لقب إفريقيا الغائب.. واشتعال منافسة الأولمبياد اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي سيدات قطر كلاسيك.. وفرج أمام مؤمن كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك في رابع جولات المرحلة الأولى من دوري المحترفين
أخر الأخبار
العشري لـ في الجول: قائمة الاتحاد اكتملت.. ولهذا السبب لن نضم الأجنبي الخامس 7 دقيقة | الدوري المصري
ممدوح عيد: أثق في قدرة لاعبي بيراميدز على الفوز بالبطولات الموسم المقبل 16 دقيقة | الدوري المصري
شطرنج - "إنجاز مصري غير مسبوق".. 25 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا ناشئين 33 دقيقة | رياضات أخرى
اللقب التاسع.. منتخب مصر يفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الجزائر 33 دقيقة | كرة طائرة
خبر في الجول – محمد صادق يقترب من الانضمام إلى مودرن فيوتشر 33 دقيقة | الدوري المصري
نسر جديد في بورسعيد.. المصري يضم محمود حمادة من فاركو 54 دقيقة | الدوري المصري
"على البطولة ناوي".. بيراميدز يعلن قميصه الجديد لموسم 2023-24 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - في الجول يكشف خطوة أخيرة لاستلام الزمالك بطاقات القيد للموسم الجديد ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي