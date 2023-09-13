شطرنج - "إنجاز مصري غير مسبوق".. 25 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا ناشئين

حققت مصر 25 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا للشطرنج ناشئين والتي أقيمت في القاهرة.

وحصدت مصر 9 ميداليات ذهبية و6 فضية و10 برونزية.

وأشار حساب الاتحاد المصري للشطرنج للتتويجات بـ "إنجاز غير مسبوق في كافة البطولات القارية على مستوى العالم وفي مختلف القارات".

واستضافت القاهرة البطولة بين 1 و8 سبتمبر.

وشهد اليوم الختامي حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويوسف أحمد وصال نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج.

وتولى أحمد عدلي منصب مدير البطولة.