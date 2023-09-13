شطرنج - "إنجاز مصري غير مسبوق".. 25 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا ناشئين
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 21:11
كتب : محمد سمير
حققت مصر 25 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا للشطرنج ناشئين والتي أقيمت في القاهرة.
وحصدت مصر 9 ميداليات ذهبية و6 فضية و10 برونزية.
وأشار حساب الاتحاد المصري للشطرنج للتتويجات بـ "إنجاز غير مسبوق في كافة البطولات القارية على مستوى العالم وفي مختلف القارات".
واستضافت القاهرة البطولة بين 1 و8 سبتمبر.
وشهد اليوم الختامي حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويوسف أحمد وصال نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج.
وتولى أحمد عدلي منصب مدير البطولة.
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