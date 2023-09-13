اللقب التاسع.. منتخب مصر يفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الجزائر

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 21:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة ضد الجزائر

توج منتخب مصر ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة التاسعة في تاريخه متفوقا على الجزائر.

وفاز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة التي أقيمت في مصر.

واستعاد منتخب مصر لقب كأس أمم إفريقيا الغائب عنه منذ 2015.

وقلص منتخب مصر الفارق مع تونس إلى لقبين في تاريخ بطولات إفريقيا للكرة الطائرة.

وحسم منتخب مصر الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-22، والثاني أيضا بنتيجة 25-18.

بينما فاز منتخب الجزائر بالشوط الثالث بنتيجة 25-20، وحسم منتخب مصر الشوط الرابع والأخير لصالحه بنتيجة 25-22.

الأولمبياد

لن تحسم مواجهة النهائي بين مصر والجزائر بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ولكن ستساهم في استمرار صعود الفراعنة بالتصنيف العالمي.

ورفعت انتصارات منتخب مصر في أمم إفريقيا مركزه إلى 19 وبفارق مركز وحيد عن تونس صاحبة المركز 18.

وأشعل خروج تونس المبكر من ربع نهائي أمم إفريقيا، المنافسة على بطاقة الأولمبياد قاريا.

سيتم حسم 6 مقاعد بعد إقامة التصفيات خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر.

وتم تقسيم 24 منتخبا بينهم مصر وتونس من إفريقيا إلى ثلاث مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى طوكيو.

بينما في يونيو 2024 سيتم حسم المقاعد الخمسة المتبقية بناء على التصنيف وكوتة كل قارة في التواجد.

وبذلك يمتلك منتخب مصر فرصتين للتأهل إلى أولمبياد باريس.

تقع مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فنلندا وتونس واليابان وصربيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا، ويتأهل أول منتخبين فقط وهو ما يصعب من حظوظ الفراعنة ونسور قرطاج.

وحال فشل منتخبا مصر وتونس في التأهل إلى أولمبياد باريس من التصفيات المقرر إقامتها في طوكيو سيتم التنافس عن طريق التصنيف.

وتقدم منتخب مصر في التصنيف العالمي من المركز 23 إلى 19 وذلك قبل نهائي أمم إفريقيا ليقترب أكثر من أن يكون الأول في إفريقيا.

سيشارك أحد منتخبات إفريقيا في باريس 2024 عن طريق الكوتة القارية وسيتم اختيار أفضل منتخب إفريقيا صاحب أعلى تصنيف في يونيو 2024.

منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - الزمالك يعلن عبر في الجول قيد اللاعبين الدوليين ومحمد عادل "دولا" نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا كرة طائرة - مصر ضد الجزائر من أجل لقب إفريقيا الغائب.. واشتعال منافسة الأولمبياد كرة طائرة - حسم بطاقة المونديال وخطوة للأولمبياد.. مصر تهزم الكاميرون وتتأهل لنهائي إفريقيا انتهت كرة طائرة - مصر (3) - (1) الكاميرون.. الفراعنة إلى نهائي أمم إفريقيا مواعيد مباريات الإثنين 11 سبتمبر - مصر الأولمبي.. وتصفيات يورو 2024 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال كرة طائرة - مصر تهزم المغرب وتلاقي الكاميرون في نصف النهائي.. وخروج تونس حامل اللقب
أخر الأخبار
العشري لـ في الجول: قائمة الاتحاد اكتملت.. ولهذا السبب لن نضم الأجنبي الخامس 6 دقيقة | الدوري المصري
ممدوح عيد: أثق في قدرة لاعبي بيراميدز على الفوز بالبطولات الموسم المقبل 15 دقيقة | الدوري المصري
شطرنج - "إنجاز مصري غير مسبوق".. 25 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا ناشئين 33 دقيقة | رياضات أخرى
اللقب التاسع.. منتخب مصر يفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الجزائر 33 دقيقة | كرة طائرة
خبر في الجول – محمد صادق يقترب من الانضمام إلى مودرن فيوتشر 33 دقيقة | الدوري المصري
نسر جديد في بورسعيد.. المصري يضم محمود حمادة من فاركو 54 دقيقة | الدوري المصري
"على البطولة ناوي".. بيراميدز يعلن قميصه الجديد لموسم 2023-24 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - في الجول يكشف خطوة أخيرة لاستلام الزمالك بطاقات القيد للموسم الجديد ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي