اللقب التاسع.. منتخب مصر يفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الجزائر

توج منتخب مصر ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة التاسعة في تاريخه متفوقا على الجزائر.

وفاز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة التي أقيمت في مصر.

واستعاد منتخب مصر لقب كأس أمم إفريقيا الغائب عنه منذ 2015.

وقلص منتخب مصر الفارق مع تونس إلى لقبين في تاريخ بطولات إفريقيا للكرة الطائرة.

وحسم منتخب مصر الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-22، والثاني أيضا بنتيجة 25-18.

بينما فاز منتخب الجزائر بالشوط الثالث بنتيجة 25-20، وحسم منتخب مصر الشوط الرابع والأخير لصالحه بنتيجة 25-22.

الأولمبياد

لن تحسم مواجهة النهائي بين مصر والجزائر بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ولكن ستساهم في استمرار صعود الفراعنة بالتصنيف العالمي.

ورفعت انتصارات منتخب مصر في أمم إفريقيا مركزه إلى 19 وبفارق مركز وحيد عن تونس صاحبة المركز 18.

وأشعل خروج تونس المبكر من ربع نهائي أمم إفريقيا، المنافسة على بطاقة الأولمبياد قاريا.

سيتم حسم 6 مقاعد بعد إقامة التصفيات خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر.

وتم تقسيم 24 منتخبا بينهم مصر وتونس من إفريقيا إلى ثلاث مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى طوكيو.

بينما في يونيو 2024 سيتم حسم المقاعد الخمسة المتبقية بناء على التصنيف وكوتة كل قارة في التواجد.

وبذلك يمتلك منتخب مصر فرصتين للتأهل إلى أولمبياد باريس.

تقع مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فنلندا وتونس واليابان وصربيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا، ويتأهل أول منتخبين فقط وهو ما يصعب من حظوظ الفراعنة ونسور قرطاج.

وحال فشل منتخبا مصر وتونس في التأهل إلى أولمبياد باريس من التصفيات المقرر إقامتها في طوكيو سيتم التنافس عن طريق التصنيف.

وتقدم منتخب مصر في التصنيف العالمي من المركز 23 إلى 19 وذلك قبل نهائي أمم إفريقيا ليقترب أكثر من أن يكون الأول في إفريقيا.

سيشارك أحد منتخبات إفريقيا في باريس 2024 عن طريق الكوتة القارية وسيتم اختيار أفضل منتخب إفريقيا صاحب أعلى تصنيف في يونيو 2024.