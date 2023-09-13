خبر في الجول – محمد صادق يقترب من الانضمام إلى مودرن فيوتشر
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 21:11
كتب : عمرو نبيل
بات محمد صادق لاعب بيراميدز قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مودرن فيوتشر الصيف الجاري.
محمد صادق
النادي : بيراميدز
وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن فيوتشر توصل لاتفاق مع بيراميدز لاستعارة صادق لموسم مع أحقية شرائه نهائيا بعد ذلك.
اللاعب صاحب الـ26 عاما بدأ مسيرته في نادي القناة وانتقل منه إلى بيراميدز في صيف عام 2022.
ومع بيراميدز خاض صادق 33 مباراة صنع خلالهم هدفين.
فيما كان خاض مع الدراويش 113 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 12 آخرين.
وضم مودرن فيوتشر خلال الصيف الجاري كل من إنيمي بيكالي ومحمد محمود ووليد مصطفى ومحمد نصير ومانو وخالد رضا وكاجالي دراميه.
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