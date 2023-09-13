نسر جديد في بورسعيد.. المصري يضم محمود حمادة من فاركو

أتم المصري صفقة جديدة رسميا بإعلانه انضمام محمود حمادة قادما من صفوف فاركو.

وأعلن المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انضمام اللاعب رسميا بنشر فيديو له.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة كلفت خزائن المصري 20 مليون جنيه.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن طلب علي ماهر المدير الفني للمصري من إدارة ناديه ضم محمود حمادة.

وأصبح محمود حمادة الصفقة رقم 11 الصيفية للمصري بعد كل من ميدو جابر وسمير فكري وباهر المحمدي ومحمد الشامي وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد وفخر الدين بن يوسف ويوسف الجوهري وليستويل أمانكونا وأمادو جولدي با.

ولعب محمود حمادة فاركو خلال الموسم الماضي في 33 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

كما حجز صاحب الـ 29 عاما مركزا أساسيا في منتخب مصر منذ تولي روي فيتوريا مسؤولية تدريبه.