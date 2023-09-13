كرة سلة - في الجول يكشف خطوة أخيرة لاستلام الزمالك بطاقات القيد للموسم الجديد

اقترب الزمالك من إنهاء أزمته بخصوص قيد اللاعبين لفريق كرة السلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تواصلت مع اتحاد السلة وتم الاتفاق على دفع جزء من المديونية سيتم إيداعه غدا الخميس.

وبناء على ذلك سيتسلم الزمالك بطاقات اللاعبين بعدما تم قيدهم في وقت سابق.

وكان الزمالك قيّد الثنائي علي عمر، وأدهم العيدة منذ عدة أيام.

وسبق أن كشف خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري حقيقة قيام الاتحاد بإيقاف قيد نادي الزمالك بسبب المديونيات.

وقال القوصي لـ FilGoal.com: " لم نقم بإيقاف قيد أي فريق وعلى الأندية المتعثرة أن تأتي إلى مقر الاتحاد وتطلب جدولة مديونياتها ويوقعوا على شيكات بالمبالغ المطلوبة ويلتزموا بالسداد.

وتابع " الزمالك فريق كبير ويمر بظروف صعبة وسيأتي مثله مثل باقي الأندية لجدولة المديونيات ولكن الأندية التي لن تلتزم بالسداد سيتم إيقاف لاعبيهم الذين سيتم قيدهم".

وتقام البطولة لأول مرة خارج مصر وتحديدا في البحرين.

ويشارك الزمالك في السوبر باعتباره وصيف كأس مصر.