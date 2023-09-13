بنزيمة الأعلى ومفاجأة بشأن رونالدو.. الكشف عن تقييم لاعبي الدوري السعودي في EA Sports FC

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 20:18

كتب : رامي جمال

كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

أعلنت شركة EA Sports عن بطاقات اللاعبين الخاصة بالدوري السعودي.

وأصبح كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة هو أعلى لاعب تقييما في الدوري السعودي إذ وصلت طاقات بطاقته إلى 90.

ويلي بنزيمة نيمار لاعب الهلال بطاقة تصل لـ89.

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أما كريستيانو رونالدو قائد النصر فبطاقته تقييمها الإجمالي هو 86 وهذا انخفاض بأربع درجات عن تقييمه في نسخة فيفا 2023.

وتعد هذه هي المرة الثانية فقط في مسيرة رونالدو في تاريخ اللعبة التي يقل فيها تقييمه عن 90 بعد فيفا 2011 التي كان تقييمه فيها 89.

أما نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة فبطاقته انخفضت من 89 لـ86.

فيما حافظ رياض محرز لاعب أهلي جدة على تقييمه من النسخة الماضية بـ86.

وحصل ساديو ماني لاعب النصر على تقييم 86 بالتساوي مع لاعب الهلال سيرجي ميلينكو سافيتش.

ووصلت بطاقة ياسين بونو حارس مرمى الهلال إلى 85 بزيادة درجة واحدة عن النسخة الماضية.

فيما جاءت بطاقة أيميريك لابورتي مدافع النصر بتقييم 85 و84 للاعب الهلال روبن نيفيز بالتساوي مع زميله كاليدو كوليبالي وفابينيو لاعب اتحاد جدة.

أما مارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو وسيكو فوفانا من النصر وروبرتو فيرمينو من أهلي جدة وزميليه إدوارد ميندي وآلان سان ماكسيميان جاءت بطاقاتهم جميعا بتقييم 82.

وسوف تصدر اللعبة في الـ29 من شهر سبتمبر الجاري عبر جميع منصات الألعاب المختلفة.

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