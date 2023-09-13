كرة طائرة - الزمالك يعلن عبر في الجول قيد اللاعبين الدوليين ومحمد عادل "دولا"

كشف أحمد شعلان المدير الإداري لفريق طائرة الزمالك انتهاء أزمة القيد مع اتحاد الكرة الطائرة المصري، وقيد محمد عادل "دولا".

وقال شعلان لـ FilGoal.com: "الزمالك أرسل جزءا من مديونية فريق الطائرة للاتحاد، وتم الاتفاق على جدولة الباقي وذلك من خلال اللجنة المكلفة بإدارة النادي".

وأردف "أشكر أعضاء اللجنة الثلاثية على المساهمة في حل الأزمة".

وأضاف "أنهينا أزمة اللاعبين الدوليين ومن بينهم محمد عادل "دولا" وسلمنا عقوده للاتحاد".

وأوضح "تم تسجيل اللاعبين الباقيين، والقيد مستمر حتى حتى 1 أكتوبر المقبل وفقا للمدة المحددة من اتحاد الطائرة".

وأتم "نشكر اتحاد الكرة الطائرة على تفهم الظروف والتعاون مع النادي".

وانضم عادل قادما من الأهلي بعقد يمتد لموسمين.

ويحمل نادي الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر للكرة الطائرة خلال الموسم المنصرم.