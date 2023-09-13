من باريس إلى قطر.. فيراتي ينضم إلى العربي

أتم ماركو فيراتي انتقاله رسميا من باريس سان جيرمان إلى العربي القطري.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا إلى أن فيراتي انتقل للعربي القطري مقابل 45 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب كان قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي، فقد تنافس على ضمه كل من الهلال وأهلي جدة، لكنه اختار الانتقال إلى قطر.

وقال فيراتي لقناة beIN sports والكاس لدى وصوله قطر: "سعيد جدا ومتشوق لاكتشاف أجواء الدوري القطري".

وكان سان جيرمان جدد تعاقد فيراتي حتى عام 2026.

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

وكان فيراتي قريبا من الرحيل عن سان جيرمان في عام 2017 في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.