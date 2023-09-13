ضمن أفضل 12 لاعبا في EA Sports FC.. تعرف على طاقات بطاقة صلاح ومبابي وهالاند

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 19:25

كتب : رامي جمال

محمد صلاح

أعلنت شركة EA Sports عن بطاقات أعلى 12 لاعبا في لعبتها الجديدة EA Sports FC 24 رسميا.

وجاء صلاح كثالث أعلى اللاعبين تقييما في اللعبة الجديدة التي ستكون الأولى بعد انفصال شركة EA عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رفقة زميله كيفن دي بروين وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان هم الأعلى تقييما في اللعبة إذ تصل طاقاتهم لـ91.

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يلي ذلك الثلاثي كريم بنزيمة من اتحاد جدة وتيبو كورتوا من ريال مدريد وهاري كين من بايرن ميونيخ وروبرت ليفاندوفسكي من برشلونة وليونيل ميسي من إنتر ميامي بطاقات 90.

وبعد ذلك يأتي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك من ليفربول ونيمار من الهلال وفينيسيوس جونيور من ريال مدريد بطاقات 89.

أما فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي فصلاح هو ثاني أعلى اللاعبين تقييما بعد هالاند ودي وبروين.

ويتساوى صلاح في طاقاته مع أليسون بيكر حارس ليفربول وكاسيميرو وبرونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد وروبن دياز ورودري وإيردسون من مانشستر سيتي.

بطاقة صلاح عبر السنوات شهدت تطورا كبير ففي لعبة فيفا 14 كانت بطاقته تصل لـ74 وفضية.

ووصل صلاح للبطاقة الذهبية في فيفا 15 بطاقة كانت 76.

أما فيفا 16 فوصل لتقييم 80 و81 في نسخة عام 2017.

نسخة 2018 شهدت ارتفاع طاقات بطاقة صلاح لتصل إلى 83 ثم 88 في 2019.

ووصل صلاح لتقييم 90 في فيفا 2020.

أما في فيفا 2021 فاستمر على طاقات 90.

وفي نسخة 2022 انخفض تقييمه ليصل إلى 89.

وعاد مجددا إلى تقييم 90 في نسخة 2023.

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