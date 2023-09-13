لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يجمد راتب بوجبا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 19:09

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

قرر يوفنتوس تجميد راتب الفرنسي بول بوجبا على خلفية اتهامه بتعاطي المنشطات.

بول بوجبا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس سيوفر 30 مليون يورو بعد فسخ تعاقده حال إثبات إيجابية عينته.

وفشل بوجبا في اختبار المنشطات الذي أجراه عقب مباراة أودينيزي والذي تواجد خلالها على مقاعد البدلاء في افتتاح الدوري الإيطالي.

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وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس جمّد راتب اللاعب في ظل الإيقاف وكونه لا يتدرب مع زملائه في الوقت الحالي.

وأوضح أن البند الخامس من رابطة اللاعبين الإيطالية تتيح للأندية إيقاف صرف راتب اللاعب إذا تم إيقافه حتى ولو بشكل احترازي حال فشله في اختبار كشف المنشطات.

وكشف التقرير أن هذا الأمر قد يدفع الفرنسي لفسخ تعاقده مع يوفنتوس والذي يتقاضى من خلاله 8 ملايين يورو سنويا.

وإذا فسخ يوفنتوس تعاقده مع اللاعب فسيوفر 30 مليون يورو صافية بعد احتساب الضرائب خاصة أن تعاقده يمتد لـ 2026.

ومنذ انتقاله في صفقة انتقال حر خاض بوجبا 213 دقيقة فقط بقميص يوفنتوس حيث غاب لاعب مانشستر يونايتد السابق بسبب الإصابات.

وخاض بوجبا الموسم الجاري مباراتين بقميص يوفنتوس وكلاهما كبديل وسجل هدفا لكن ألغي بداعي التسلل.

بول بوجبا يوفنتوس الدوري الإيطالي
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