خبر في الجول - الذهب السعودي يتمم اتفاقه مع محمد رمضان
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 18:58
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي الذهب السعودي اتفاقه مع محمد رمضان لاعب الداخلية السابق.
محمد رمضان
النادي : الداخلية
وينشط نادي الذهب ضمن دوري الدرجة الثانية السعودي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الذهب أتم اتفاقه مع رمضان لينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الداخلية.
صاحب الـ32 عاما لعب 11 بقميص الداخلية خلال الموسم المنصرم ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.
وخاض رمضان 104 مباراة في الدوري المصري مع الفرق التي مثلها وسجل 6 أهداف وصنع 13 آخرين.
ويملك رمضان الذي بدأ مسيرته مع نادي النجوم في عام 2015 خبرة كبيرة في الدوري المصري.
وسبق لمحمد رمضان اللعب بقمصان أندية بتروجت والزمالك ومصر للمقاصة وإيسترن كومباني والداخلية.
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