نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة ضد الجزائر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد الجزائر في نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في مصر.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب التاسع ليقلص الفارق مع تونس المتفوقة بـ 11 لقبا.

بينما الجزائر تسعى لتحقيق لقبها الثالث والأول منذ 1993 لتفض الشراكة مع الكاميرون.

تابع نتيجة المباراة من هنا

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نهاية الشوط الرابع بفوز مصر 25-22

التعادل يعود 21-21

تقدم مصر 20-19

تقدم الجزائر 16-15

تقدم الجزائر 9-8

انطلاق الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث بفوز الجزائر 25-20

تقدم الجزائر 18-15

تقدم الجزائر 11-8

انطلاق الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بتفوق مصر 25-18

تقدم مصر 22-18

تقدم مصر 21-16

تقدم مصر 17-11

تقدم مصر 13-9

تقدم مصر 11-8

تقدم مصر 8-3

تقدم مصر 4-1

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بفوز مصر 25-22

التعادل يعود 22-22

تقدم مصر 20-19

التعادل يعود 18-18

تقدم الجزائر 18-16

تقدم الجزائر 15-12

التعادل 11-11

التعادل 8-8

انطلاق المباراة

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