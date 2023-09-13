التاسع.. البنك الأهلي يضم أحمد النادري من غزل المحلة

أتم البنك الأهلي تعاقده مع أحمد النادري رسميا قادما من صفوف غزل المحلة.

وأضح البنك الأهلي أن النادري انضم للفريق بعدما وقع على عقد يربطه بالنادي لخمس سنوات مقبلة.

وكان اسم النادري قد ارتبط بأندية المصري وزد والبنك الأهلي، قبل أن يظفر الأخير بخدماته في النهاية.

وشهد الاتفاق بين البنك الأهلي وغزل المحلة على إضافة بند 15% من إعادة بيع اللاعب بعد ذلك حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وكلفت الصفقة خزينة البنك الأهلي ثمانية ملايين جنيه.

وأصبح النادري تاسع صفقات البنك الأهلي خلال الصيف الجاري بعد ضم كل من أيمن أشرف ومعاذ الحناوي ومحمد عبد اللطيف "جريندو" وأحمد مدبولي وعماد فتحي وسيرجي أكا وحسن شاهين وإبراهيم حسن.

وخاض أحمد النادري 33 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري الموسم الماضي.

ونجح النادري في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال منافسات الدوري بقميص غزل المحلة.

وكانت مساهمات النادري في الدوري خلال مواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر إذ سجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ النادري من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الوسط.

ويعتبر النادري من ناشئي فريق غزل المحلة قبل أن يتم تصعيد اللاعب للفريق الأول.

وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية رفقة حرس الحدود وأسوان بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.