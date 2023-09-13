التاسع.. البنك الأهلي يضم أحمد النادري من غزل المحلة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 18:44

كتب : رضا السنباطي

أحمد النادري - البنك الأهلي

أتم البنك الأهلي تعاقده مع أحمد النادري رسميا قادما من صفوف غزل المحلة.

وأضح البنك الأهلي أن النادري انضم للفريق بعدما وقع على عقد يربطه بالنادي لخمس سنوات مقبلة.

وكان اسم النادري قد ارتبط بأندية المصري وزد والبنك الأهلي، قبل أن يظفر الأخير بخدماته في النهاية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أحمد النادري يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي قبل 3 أشهر من كأس العالم للأندية.. فيفا يطلب 7 تعديلات في ملعب الجوهرة الريان القطري يعلن ضم أشرف بنشرقي

وشهد الاتفاق بين البنك الأهلي وغزل المحلة على إضافة بند 15% من إعادة بيع اللاعب بعد ذلك حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وكلفت الصفقة خزينة البنك الأهلي ثمانية ملايين جنيه.

وأصبح النادري تاسع صفقات البنك الأهلي خلال الصيف الجاري بعد ضم كل من أيمن أشرف ومعاذ الحناوي ومحمد عبد اللطيف "جريندو" وأحمد مدبولي وعماد فتحي وسيرجي أكا وحسن شاهين وإبراهيم حسن.

وخاض أحمد النادري 33 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري الموسم الماضي.

ونجح النادري في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال منافسات الدوري بقميص غزل المحلة.

وكانت مساهمات النادري في الدوري خلال مواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر إذ سجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ النادري من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الوسط.

ويعتبر النادري من ناشئي فريق غزل المحلة قبل أن يتم تصعيد اللاعب للفريق الأول.

وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية رفقة حرس الحدود وأسوان بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.

البنك الأهلي أحمد النادري غزل المحلة
نرشح لكم
غياب فتوح وزيزو عن رحلة الزمالك لمواجهة أرتا سولار في الكونفدرالية خبر في الجول - أحمد النادري يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي عامر حسين يطالب بالتحقيق في شكوى إنبي ضده.. والتعليق على أزمة الجزيري النسر العاشر.. المصري يعلن ضم أمادو جولدي با خبر في الجول - الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة أرتا سولار أنتوني موديست - هداف "أخرق" أمام المرمى.. يجعل القصة أكثر جمالا على أرض الملعب خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم حمدي علاء اتحاد الكرة: خطاب إنبي لتضليل الرأي العام عن السبب الحقيقي للأزمة
أخر الأخبار
بنزيمة الأعلى ومفاجأة بشأن رونالدو.. الكشف عن تقييم لاعبي الدوري السعودي في EA Sports FC 4 دقيقة | Gamers
كرة طائرة - الزمالك يعلن عبر في الجول قيد اللاعبين الدوليين ومحمد عادل "دولا" 41 دقيقة | كرة طائرة
من باريس إلى قطر.. فيراتي ينضم إلى العربي 41 دقيقة | الوطن العربي
ضمن أفضل 12 لاعبا في EA Sports FC.. تعرف على طاقات بطاقة صلاح ومبابي وهالاند 56 دقيقة | Gamers
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يجمد راتب بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الذهب السعودي يتمم اتفاقه مع محمد رمضان ساعة | الكرة المصرية
مباشر نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر2(8)-(11)0 الجزائر.. تقدم أخضر ساعة | كرة طائرة
التاسع.. البنك الأهلي يضم أحمد النادري من غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي 4 بكى بعد هدف وكاد يُعاقب بسبب القهوة.. من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتظر