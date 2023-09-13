رفع أثقال - أبو كلحة يحقق 3 ميداليات لـ مصر في بطولة العالم بينها ذهبيتين.. وحسن يضيف أخرى

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 18:39

كتب : محمد سمير

كريم أبو كحلة

حصد الرباع المصري كريم أبو كحلة 3 ميداليات من بينها ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال 2023، والتي تستضيفها مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتفوق الرباع المصري في وزن 96 كجم رجال، فرع وزن 174 كيلوجرام في منافسات الخطف وحصد الميدالية الفضية.

ثم حصد ذهبية الكلين برفع وزن 213 كيلوجرام، وذهبية المجموع برفع 387 كيلوجرام.

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وفي المنافسات ذاتها حصد الرباع المصري محمود حسن فضية الكلين برفع وزن 209 كيلوجرام.

وحل رابعا في ترتيب المجموع برفع 374 كيلوجرام.

وستشهد أولمبياد 2024 عودة مصر مجددا بعد غيابها عن أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإيقاف الدولي.

وسبق أن حطم أبو كحلة كل الأرقام القياسية في دورة الألعاب الإفريقية أنذاك بعدما فاز بذهبيتي الكلين والمجموع في منافسات رفع الأثقال في وزن 89 كجم والتي أقيمت في المغرب.

كما حصد في الوزن ذاته فضتين في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في الجزائر العام الماضي.

رفع أثقال كريم أبو كحلة بطولة العالم لرفع الأثقال محمود حسن
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