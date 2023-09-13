مصدر من كاف لـ في الجول: قرعة أمم إفريقيا بحسب تصنيف شهر سبتمبر

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 18:18

كتب : محمد عبد العظيم

كأس أمم إفريقيا 2023

كشف مصدر مسؤول من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تفاصيل قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

واكتملت المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "قرعة كأس الأمم الإفريقية سيتم تصنيف المنتخبات فيها بحسب تصنيف الاتحاد الدولي والذي سيصدر في يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري".

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وأضاف "القرعة تقام في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار يوم 12 أكتوبر المقبل".

وسيتم تقسيم الـ 24 منتخبا على 6 مجموعات لتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث من المجموعات الستة.

وحصد منتخب السنغال لقب النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح.

وإليكم التصنيف الحالي لمنتخبات كأس أمم إفريقيا بحسب آخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم:

التصنيف الأول:

كوت ديفوار (البلد المضيف) - المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر

التصنيف الثاني:

نيجيريا - الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - غانا - جنوب إفريقيا

التصنيف الثالث:

الكونغو الديمقراطية - كاب فيردي - غينيا - زامبيا - غينيا الاستوائية - موريتانيا

التصنيف الرابع :

غينيا بيساو - موزمبيق - ناميبيا - أنجولا - جامبيا - تنزانيا

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2023
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