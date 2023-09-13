انضمام مدحت شلبي وفارس عوض إلى قنوات السعودية الرياضية

أعلنت شبكة SSC السعودية الرياضية انضمام مدحت شلبي وفارس عوض لقائمة المعلقين.

وانضم تامر بدوي لقائمة كبيرة من محللي القناة السعودية، بعدما تواجد في قنوات أون تايم سبورتس المصرية سابقا.

يستهل مدحت شلبي المعلق المصري مشواره في التعليق على الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة دربي الرياض.

ويحل الرياض ضيفا على الهلال في تمام التاسعة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وانتقل مدحت شلبي إلى شبكة SSC السعودية والتي تنقل منافسات الدوري السعودي.

قنوات #SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بإنضمام المعلق الرياضي فارس عوض @farisf9 إلى قافلة معلقيها المتميزين🎙#SSC pic.twitter.com/rloFToM3l0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 13, 2023

ويتقاسم الهلال صدارة المسابقة عقب مرور خمس جولات بالتساوي مع التعاون ولكل منهما 13 نقطة.

وتذاع مباراة الهلال ضد الرياض على قناة SSC1 وتطبيق شاهد.

قنوات #SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بإنضمام المعلق الرياضي فارس عوض @farisf9 إلى قافلة معلقيها المتميزين🎙#SSC pic.twitter.com/rloFToM3l0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 13, 2023

ونجح الهلال في ضم أكثر من نجم عالمي في الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزهم نيمار من باريس سان جيرمان وألكسندر ميتروفيتش من فولام.

وقد تشهد مواجهة الهلال ضد الرياض ظهور حسان تمبكتي الأول مع الأزرق.

انضمام المحلل الرياضي المتميز تامر بدوي @tamerbadawy76 لنخبة محللي قنوات #SSC الرياضية المتميزين #SSC pic.twitter.com/a5aABHQUe3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 13, 2023

ويعتبر تمبكتي أغلى صفقة لاعب سعودي في تاريخ المسابقة.