غياب فتوح وزيزو عن رحلة الزمالك لمواجهة أرتا سولار في الكونفدرالية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 16:12

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

يغيب الثنائي أحمد زيزو وأحمد فتوح عن رحلة الزمالك المتجهة إلى تنزانيا استعدادا لافتتاح مشوار الأبيض في الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي فتوح وزيزو سيغيب عن الرحلة بسبب الإصابة.

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وتغادر بعثة الزمالك مصر مساء اليوم الثلاثاء متجهة إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار.

وغاب فتوح عن مواجهة مصر ضد تونس الودية بسبب تعرضه لآلام في عضلة البطن.

أما زيزو فشارك في المباراة التي انتهت بفوز تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتم استبدال زيزو في الدقيقة 64.

وتعرض زيزو لتدخل قوي في أحد الكرات المشتركة بمواجهة تونس قبل أن يتم علاجه ويعود للملعب مجددا.

وعلم FilGoal.com أن زيزو يعاني من كدمة في القدم بسبب التدخل في الكرة المشتركة.

ويستهل الزمالك مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الإياب عقب أسبوعين في مطلع أكتوبر داخل مصر.

الكونفدرالية أرتا سولار الزمالك
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