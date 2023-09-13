الدرجة الثانية - بتواجد منتخب السويس - الإعلان عن قرعة مجموعة القاهرة والقناة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

أجريت اليوم قرعة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية ب المصري.

المجموعة الثانية هي التي تضم فرق القاهرة ومنطقة خط القناة وتنقسم إلى مجموعتين فرعيتين.

وجاءت الجولة الأولى كالتالي:

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مركز شباب العريش × جنوب سيناء.

الشمس × العبور.

المريخ × النصر.

منتخب السويس × المستقبل سبورت.

نجمة سيناء باي.

بينما جاءت قرعة المجموعة الأخرى كالتالي:

إيسترن كومباني × كهرباء الإسماعيلية.

الإنتاج الحربي × مصر للتأمين.

اتحاد الشرطة × تيم.

بورفؤاد × بورتو السويس.

ألو إيجبت × باي.

وينقسم دوري القسم الثاني ب إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تعرف بدوري المحترفين مكونة من ٢٠ فريقا وتقام من مرحلتين.

المرحلة الأولى من دور أول ثم المرحلة الثانية تنقسم الأندية فيها إلى 10 أندية للصعود و10 أندية أخرى للهبوط، بينما تنقسم المجموعة الثانية إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تنقسم إلى أ و ب.

الدرجة الثانية
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