بلماضي: مواجهة مصر والجزائر الودية لم تتأكد بعد

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب - أحمد حجازي - حمدي فتحي - بغداد بونجاح

أوضح جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أن مباراة منتخب بلاده الودية أمام منتخب مصر في أكتوبر المقبل لم تتأكد بعد.

وقال بلماضي في تصريحات للصحفيين: "مواجهة مصر الودية الشهر المقبل لم تتأكد بعد".

وأضاف "نرتب لمباراتين وديتين خلال التوقف الدولي المقبل بشهر أكتوبر، نواجه صعوبات لأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بلا رئيس حاليا".

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وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد كشف لـFilGoal.com الشهر الماضي: "في شهر أكتوبر هناك توقف دولي نريد خوض مباراتين وديتين".

وأردف "مباراة منهم قد تكون أمام الجزائر ونبحث الآن عن ودية أخرى".

فيما أشارت بعض التقارير إلى أن المباراة التي ستجمع مصر والجزائر ستقام في الكويت.

وسبق والتقى منتخب مصر بالجزائر 25 مرة فاز الفراعنة 7 مرات مقابل 9 انتصارات لمحاربي الصحراء، فيما سيطر التعادل على المواجهة 9 مرات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في كأس العرب التي أقيمت في ديسمبر من عام 2021 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله آنذاك.

جدير بالذكر أن منتخب مصر انتصر على إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر ضمن بالفعل تأهله متصدرا عن المجموعة للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار شهر يناير المقبل.

قبل أن يخسر أمام تونس وديا بنتيجة 1-3 يوم الثلاثاء.

وهي الهزيمة الأولى للفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي انتصر في مبارياته الـ8 الأولى رفقة منتخب مصر.

جمال بلماضي الجزائر مصر
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